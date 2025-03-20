Россия ударила по Украине 171 дроном, среди пострадавших дети

В Кропивницком возросло количество пострадавших до 10 человек

Атака по Кропивницкому (Фото: ГСЧС)

В ночь на 20 марта Россия запустила по Украине 171 дрон разного типа. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 75 вражеских БпЛА, сейчас ликвидируют последствия атаки, сообщили в Воздушных Силах Украины.

Россия запускала "шахеды" и беспилотники-имитаторы с направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Еще 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.

В Кропивницком в результате самой массированной атаки дронов погибших нет. Ранения получили 10 человек, среди них четыре ребенка. По данным ГСЧС, повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы и повреждены опорные конструкции.

Фото: ГСЧС