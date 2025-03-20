Росія скинула на центр Куп'янська понад 30 КАБів. Безпекова ситуація погіршується

Внаслідок російських атак у Куп'янську є загиблий і постраждалі

Куп'янськ (Фото: Sergey Kozlov/EPA)

Російська авіація ввечері 19 березня і всю ніч проти 20 березня завдавала ударів по Купʼянську керованими авіаційними бомбами. Загалом ворог скинув на центр міста 31 КАБ. Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

В ефірі телемарафону очільник МВА зазначив, що масованих руйнувань зазнали критична та цивільна інфраструктури. Трьох людей поранено, один чоловік загинув.

Надскладних пошкоджень зазнали цивільні об'єкти та критична інфраструктура міста.

Беседін закликав місцевих мешканців не нехтувати своєю безпекою та евакуюватися.

Синєгубов написав про погіршення безпекової ситуації в місті.

"Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти та тероризувати мирних людей... Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою", – зазначив він.

Судячи зі зведення про обстріли Харківщини за добу, ввечері 19 березня російський КАБ пошкодив приватний будинок, загорівся гараж. Внаслідок бомбардування постраждала 54-річна жінка, її госпіталізували. З-під завалів деблокували загиблого 51-річного чоловіка.

Також Росія завдала двох ударів КАБами вдень 19 березня. Внаслідок одного з них частково зруйновано приватний будинок, горіли дві господарчі споруди площею 100 кв. м. Постраждав 76-річний чоловік. Через ще одне бомбардування постраждала 85-річна жінка.

3 грудня 2024 року росіяни намагались прорватись до Куп'янська. Українські військові відбили атаку ворога.

19 березня 2025 року Росія атакувала Куп'янськ щонайменше 20 КАБами. Пошкоджено критичну інфраструктуру та виникли пожежі на цивільних об'єктах.