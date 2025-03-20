Россия сбросила на центр Купянска более 30 КАБов. Ситуация с безопасностью ухудшается
Российская авиация вечером 19 марта и всю ночь на 20 марта наносила удары по Купянску управляемыми авиационными бомбами. Враг сбросил на центр города 31 КАБ. Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
В эфире телемарафона глава ГВА отметил, что критическая и гражданская инфраструктуры подверглись массированным разрушениям. Три человека ранены, один человек погиб.
Гражданские объекты и критическая инфраструктура города подверглись сверхсложным повреждениям.
Беседин призвал местных жителей не пренебрегать своей безопасностью и эвакуироваться.
Синегубов написал об ухудшении ситуации в городе.
"Враг не прекращает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты и терроризировать мирных людей... Ситуация в Купянске остается напряженной", – отметил он.
Судя по сведению об обстрелах Харьковской области за сутки, вечером 19 марта российский КАБ повредил частный дом, загорелся гараж. В результате бомбардировки пострадала 54-летняя женщина, ее госпитализировали. Из-под завалов деблокировали погибшего 51-летнего мужчину.
Также Россия нанесла два удара КАБами днем 19 марта. В результате одного из них частично разрушен частный дом, горели две хозяйственные постройки площадью 100 кв. м. Пострадал 76-летний мужчина. Из-за еще одной бомбардировки пострадала 85-летняя женщина.
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