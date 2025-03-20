Россия сбросила на центр Купянска более 30 КАБов. Ситуация с безопасностью ухудшается

В результате российских атак в Купянске есть погибший и пострадавшие

Купянск (Фото: Sergey Kozlov/EPA)

Российская авиация вечером 19 марта и всю ночь на 20 марта наносила удары по Купянску управляемыми авиационными бомбами. Враг сбросил на центр города 31 КАБ. Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

В эфире телемарафона глава ГВА отметил, что критическая и гражданская инфраструктуры подверглись массированным разрушениям. Три человека ранены, один человек погиб.

Гражданские объекты и критическая инфраструктура города подверглись сверхсложным повреждениям.

Беседин призвал местных жителей не пренебрегать своей безопасностью и эвакуироваться.

Синегубов написал об ухудшении ситуации в городе.

"Враг не прекращает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты и терроризировать мирных людей... Ситуация в Купянске остается напряженной", – отметил он.

Судя по сведению об обстрелах Харьковской области за сутки, вечером 19 марта российский КАБ повредил частный дом, загорелся гараж. В результате бомбардировки пострадала 54-летняя женщина, ее госпитализировали. Из-под завалов деблокировали погибшего 51-летнего мужчину.

Также Россия нанесла два удара КАБами днем 19 марта. В результате одного из них частично разрушен частный дом, горели две хозяйственные постройки площадью 100 кв. м. Пострадал 76-летний мужчина. Из-за еще одной бомбардировки пострадала 85-летняя женщина.

3 декабря 2024 года россияне пытались прорваться в Купянск. Украинские военные отразили атаку врага.

19 марта 2025 года Россия атаковала Купянск по меньшей мере 20 КАБами. Повреждена критическая инфраструктура и возникли пожары на гражданских объектах.