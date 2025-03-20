Росіяни атакували авіабомбами Сумщину – загинуло двоє людей

Окупанти скинули два КАБи на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля

Фото: Нацполіція

Росіяни вдарили по житловому будинку на Сумщині – загинуло дві людини. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, близько 15:20 загарбники скинули керовані авіабомби на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля Сумського району.

Через атаку загинула 69-річна жінка та 51-річний чоловік.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу, проводиться розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Краснопілля – населений пункт, що розташований на відстані близько 8 кілометрів від російсько-українського кордону:

Мапа: Deepstate

Росіяни регулярно атакують Сумську область. Зокрема, 18 березня у Сумах російський дрон влучив у медичний заклад.

Вранці 20 березня РФ двічі обстріляла Краматорськ. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких є 90-річна жінка.