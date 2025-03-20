Росіяни атакували авіабомбами Сумщину – загинуло двоє людей
Росіяни вдарили по житловому будинку на Сумщині – загинуло дві людини. Про це повідомила обласна прокуратура.
За даними слідства, близько 15:20 загарбники скинули керовані авіабомби на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля Сумського району.
Через атаку загинула 69-річна жінка та 51-річний чоловік.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу, проводиться розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Краснопілля – населений пункт, що розташований на відстані близько 8 кілометрів від російсько-українського кордону:
- Росіяни регулярно атакують Сумську область. Зокрема, 18 березня у Сумах російський дрон влучив у медичний заклад.
- Вранці 20 березня РФ двічі обстріляла Краматорськ. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких є 90-річна жінка.