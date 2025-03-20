Росія обстріляла Краматорськ: постраждали троє людей, серед них 90-річна жінка – фото
Наслідки обстрілів Краматорська 20 березня (Фото: Краматорська міська рада)

Росія вранці 20 березня двічі обстріляла Краматорськ. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких є 90-річна жінка. Про це повідомила міська рада.

Літня жінка перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення.

Росія обстріляла Краматорськ: постраждали троє людей, серед них 90-річна жінка – фото

Під обстріли потрапили промислова зона та густонаселений район Краматорська, постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки.

Росія обстріляла Краматорськ: постраждали троє людей, серед них 90-річна жінка – фото
Росія обстріляла Краматорськ: постраждали троє людей, серед них 90-річна жінка – фото
  • 25 лютого 2025 року Росія завдала ударів по Краматорську. Внаслідок цього загинула людина і постраждали ще 16. Серед поранених було четверо дітей.
  • 17 березня росіяни обстріляли Покровськ. Внаслідок цього постраждали троє дітей, яких батьки повернули з евакуації.
Читайте також
Війна без США. Як Європі та Україні створити Стратегічні сили стримування Росії
війнафотообстрілКраматорськ