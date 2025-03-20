Росія обстріляла Краматорськ: постраждали троє людей, серед них 90-річна жінка – фото
Росія вранці 20 березня двічі обстріляла Краматорськ. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких є 90-річна жінка. Про це повідомила міська рада.
Літня жінка перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення.
Під обстріли потрапили промислова зона та густонаселений район Краматорська, постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки.
- 25 лютого 2025 року Росія завдала ударів по Краматорську. Внаслідок цього загинула людина і постраждали ще 16. Серед поранених було четверо дітей.
- 17 березня росіяни обстріляли Покровськ. Внаслідок цього постраждали троє дітей, яких батьки повернули з евакуації.