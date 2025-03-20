Росія обстріляла Краматорськ: постраждали троє людей, серед них 90-річна жінка – фото

Під обстріли потрапили промзона та густонаселений район міста

Наслідки обстрілів Краматорська 20 березня (Фото: Краматорська міська рада)

Росія вранці 20 березня двічі обстріляла Краматорськ. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких є 90-річна жінка. Про це повідомила міська рада.

Літня жінка перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення.

Під обстріли потрапили промислова зона та густонаселений район Краматорська, постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки.

25 лютого 2025 року Росія завдала ударів по Краматорську. Внаслідок цього загинула людина і постраждали ще 16. Серед поранених було четверо дітей.

17 березня росіяни обстріляли Покровськ. Внаслідок цього постраждали троє дітей, яких батьки повернули з евакуації.