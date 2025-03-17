Росія обстріляла Покровськ: постраждали троє дітей, яких батьки повернули з евакуації

Покровськ (Фото: пресслужба 93 окремої механізованої бригади ЗСУ)

Росія вранці 17 березня обстріляла Покровськ, унаслідок чого постраждали троє дітей, яких батьки повернули з евакуації на Полтавщині. Про це повідомили начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та поліція Донеччини.

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Росіяни влучили у приватний будинок. Внаслідок цього постраждали 12-річний хлопчик, дівчата у віці восьми та 15 років. Їм надають медичну допомогу у лікарнях Добропілля Донецької області та Дніпра.

Філашкін назвав "безумним" рішення батьків постраждалих дітей повернутись до Покровська. До евакуації на Полтавщину вони жили у Піщаному Покровської громади.

"Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають лють. Не бережете себе – то вбережіть хоча б дітей! Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок!", – написав Філашкін.