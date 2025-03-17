Росія обстріляла Покровськ: постраждали троє дітей, яких батьки повернули з евакуації
Росія вранці 17 березня обстріляла Покровськ, унаслідок чого постраждали троє дітей, яких батьки повернули з евакуації на Полтавщині. Про це повідомили начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та поліція Донеччини.
Росіяни влучили у приватний будинок. Внаслідок цього постраждали 12-річний хлопчик, дівчата у віці восьми та 15 років. Їм надають медичну допомогу у лікарнях Добропілля Донецької області та Дніпра.
Філашкін назвав "безумним" рішення батьків постраждалих дітей повернутись до Покровська. До евакуації на Полтавщину вони жили у Піщаному Покровської громади.
"Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають лють. Не бережете себе – то вбережіть хоча б дітей! Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок!", – написав Філашкін.
- 25 лютого 2025 року Росія завдала ударів по Краматорську. Через це загинула людина і постраждали ще 16. Серед поранених було четверо дітей.
- 11 березня росіяни обстріляли Рівне у Мирноградській громаді Донеччини. Внаслідок цього загинули двоє братів, яких повернули з евакуації у Дніпропетровській області. Також постраждав 14-річний підліток.