Россия обстреляла Покровск: пострадали трое детей, которых родители вернули из эвакуации

Покровск (Фото: прессслужба 93 отдельной механизированной бригады ВСУ)

Россия утром 17 марта обстреляла Покровск, в результате чего пострадали трое детей, которых родители вернули из эвакуации в Полтавской области. Об этом сообщили начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и полиция Донецкой области.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Россияне попали в частный дом. В результате этого пострадали 12-летний мальчик, девочки в возрасте восьми и 15 лет. Им оказывают медицинскую помощь в больницах Доброполья Донецкой области и Днепра.

Филашкин назвал "безумным" решение родителей пострадавших детей вернуться в Покровск. До эвакуации в Полтавскую область они жили в Песчаном Покровской громады.

"Взрослые, которые заставляют своих детей сидеть под обстрелами в прифронтовых городах, вызывают ярость. Не бережете себя – уберегите хотя бы детей! Не ждите, пока снаряд или бомба прилетит в ваш дом!", – написал Филашкин.