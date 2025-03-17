Россия обстреляла Покровск: пострадали трое детей, которых родители вернули из эвакуации
Россия утром 17 марта обстреляла Покровск, в результате чего пострадали трое детей, которых родители вернули из эвакуации в Полтавской области. Об этом сообщили начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и полиция Донецкой области.
Россияне попали в частный дом. В результате этого пострадали 12-летний мальчик, девочки в возрасте восьми и 15 лет. Им оказывают медицинскую помощь в больницах Доброполья Донецкой области и Днепра.
Филашкин назвал "безумным" решение родителей пострадавших детей вернуться в Покровск. До эвакуации в Полтавскую область они жили в Песчаном Покровской громады.
"Взрослые, которые заставляют своих детей сидеть под обстрелами в прифронтовых городах, вызывают ярость. Не бережете себя – уберегите хотя бы детей! Не ждите, пока снаряд или бомба прилетит в ваш дом!", – написал Филашкин.
- 25 февраля 2025 года Россия нанесла удары по Краматорску. В результате этого погиб человек и пострадали еще 16. Среди раненых было четверо детей.
- 11 марта россияне обстреляли Ровное в Мирноградской громаде Донецкой области. В результате этого погибли двое братьев, которых вернули из эвакуации в Днепропетровской области. Также пострадал 14-летний подросток.