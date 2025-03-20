Россия обстреляла Краматорск: пострадали три человека, среди них 90-летняя женщина – фото

Под обстрелы попали промзона и густонаселенный район города

Последствия обстрелов Краматорска 20 марта (Фото: Краматорский городской совет)

Россия утром 20 марта дважды обстреляла Краматорск. В результате этого пострадали трое людей, среди которых есть 90-летняя женщина. Об этом сообщил городской совет.

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Пожилая женщина находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений.

Под обстрелы попали промышленная зона и густонаселенный район Краматорска, пострадали несколько образовательных учреждений и многоквартирные дома.

25 февраля 2025 года Россия нанесла удары по Краматорску. В результате этого погиб человек и пострадали еще 16. Среди раненых было четверо детей.

17 марта россияне обстреляли Покровск. В результате этого пострадали трое детей, которых родители вернули из эвакуации.