Россия обстреляла Краматорск: пострадали три человека, среди них 90-летняя женщина – фото
Последствия обстрелов Краматорска 20 марта (Фото: Краматорский городской совет)

Россия утром 20 марта дважды обстреляла Краматорск. В результате этого пострадали трое людей, среди которых есть 90-летняя женщина. Об этом сообщил городской совет.

Пожилая женщина находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений.

Россия обстреляла Краматорск: пострадали три человека, среди них 90-летняя женщина – фото

Под обстрелы попали промышленная зона и густонаселенный район Краматорска, пострадали несколько образовательных учреждений и многоквартирные дома.

Россия обстреляла Краматорск: пострадали три человека, среди них 90-летняя женщина – фото
Россия обстреляла Краматорск: пострадали три человека, среди них 90-летняя женщина – фото
  • 25 февраля 2025 года Россия нанесла удары по Краматорску. В результате этого погиб человек и пострадали еще 16. Среди раненых было четверо детей.
  • 17 марта россияне обстреляли Покровск. В результате этого пострадали трое детей, которых родители вернули из эвакуации.
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