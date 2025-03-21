Президент Чехии находился в Одессе во время российской атаки дронами

Петр Павел и Алексей Кулеба (Фото: facebook.com/oleksyikuleba)

Президент Чехии Петр Павел стал свидетелем российской атаки на Одессу вечером 20 марта. Он прибыл в регион с официальным визитом, сообщили министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует Россия. Именно во время нашей встречи РФ запустила три группы шахедов на город. Весь цивилизованный мир должен видеть преступления России против Украины", – написал Кулеба.

Кипер отметил, что российская массированная атака по Одесской области во время визита президента Чехии стала "показательной". По его словам, это еще одно напоминание всему миру, что полномасштабная война продолжается и Украина продолжает бороться.

По словам Кулебы, с 2022 года Чехия предоставила Украине $900 млн поддержки – от гуманитарных программ до военной техники. В частности, противокорабельные комплексы "Нептун", сделанные на базе чешских автомобилей Tatra, внесли "большой вклад" в безопасность Украины на море.

Несмотря на вражескую атаку, удалось обсудить с чешским президентом вопросы безопасности судоходства, гуманитарной помощи и дальнейшую координацию помощи украинским регионам. На встрече также присутствовали командующий Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа, главы Николаевской и Херсонской ОВА Виталий Ким и Александр Прокудин.

Вечером 20 марта Россия уд"шахедами" по Одессе и пригороду. Повреждены здания, есть пострадавшие и аварийные отключения света.

21 марта враг сбросил КАБ на Запорожский район. Известно о шести пострадавших, загорелись пожары.