РФ сбросила КАБы на Запорожский район: шесть пострадавших, начались пожары – фото, видео

Фото: ГСЧС Запорожья

В ночь на 21 марта Россия массированно атаковала населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами. Шесть человек пострадали, в том числе ребенок. Об этом сообщили Запорожская областная военная администрация и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Первоначально было известно о пяти раненых: 61-летнем мужчине, трех женщинах (50, 54, 55 лет) и четырехлетнем мальчике. Впоследствии количество раненых увеличилось до шести.

В результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 кв. м.

Позже Запорожская ОВА уточнила, что авиабомбы разрушили два и повредили три частных дома, а также сооружения на территории дачного кооператива.

Журналист LIGA.net в областном центре сообщил, что вечером 20 марта было слышно до десятка мощных взрывов, это подтвердили собеседники из разных районов Запорожья и пригорода.

Во время ликвидации последствий обстрела чрезвычайники спасли собаку, которая оказалась под завалами дома и скулила. Задача осложнялась тем, что собака находилась глубоко под обломками разрушенных конструкций здания. Однако собаку удалось спасти, ее передали хозяину, который все время находился рядом. Животному ничего не угрожает.

По состоянию на утро 21 марта ликвидация последствий продолжается.

В 07:00 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что всего войска РФ совершили 10 авиационных ударов по Кушугуму, Рождественске, Нижней Хортице, Гуляйполю, Щербаках и Волшебному.

С середины сентября 2024 года российские КАБы начали долетать до Запорожья. С тех пор Россия регулярно терроризирует гражданских авиабомбами.

В феврале 2025-го стало известно, что украинские силы научились сбивать КАБы. До этого считалось, что противодействовать авиабомбам почти невозможно – только уничтожать носители (самолеты).

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