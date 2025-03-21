Россия атакует "шахедами": под Днепром ранен подросток, в Киеве вспыхнул пожар
Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

Российские оккупационные войска вечером 21 марта атакуют Украину ударными беспилотниками. В Днепропетровской области ранен подросток, в Киеве в результате падения "шахеда" произошло возгорание, сообщили представители местных властей.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, вражеский дрон попал по Межевской общине в Синельниковском районе. Ранен 14-летний парень, его в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в результате падения обломков сбитого "шахеда" на крышу жилого дома в Подольском районе произошло возгорание. На место следуют оперативные службы.

Читайте также
Силы беспилотных систем благодаря новейшей разработке перехватывают "шахеды"
обстрелвойнакиевдронднепропетровская областьбеспилотникшахед