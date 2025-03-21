Россия атакует "шахедами": под Днепром ранен подросток, в Киеве вспыхнул пожар
Российские оккупационные войска вечером 21 марта атакуют Украину ударными беспилотниками. В Днепропетровской области ранен подросток, в Киеве в результате падения "шахеда" произошло возгорание, сообщили представители местных властей.
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, вражеский дрон попал по Межевской общине в Синельниковском районе. Ранен 14-летний парень, его в состоянии средней тяжести госпитализировали.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в результате падения обломков сбитого "шахеда" на крышу жилого дома в Подольском районе произошло возгорание. На место следуют оперативные службы.
- Ранее в этот же вечер россияне обстреляли Запорожье: из-под завалов разрушенного дома достали тело женщины, еще пять человек ранены.
- Ночью Россия массированно атаковала населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами. Шесть человек пострадали, в том числе ребенок.