Российские "шахеды" атаковали Запорожье, ранены три человека

В результате дроновой атаки РФ на Запорожье вечером 21 марта есть повреждения частных домов и многоэтажек

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

Российские оккупационные войска вечером 21 марта нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в городе трое пострадавших из-за российской атаки "шахедами".

Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается.

В 21:12 в Запорожье раздавались взрывы, передавали корреспонденты Суспильного. Тревога для города и области остается.

В ночь на 21 марта Россия массированно атаковала населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами. Шесть человек пострадали, в том числе ребенок.