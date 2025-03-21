Российские "шахеды" атаковали Запорожье, ранены три человека
Российские оккупационные войска вечером 21 марта нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, в городе трое пострадавших из-за российской атаки "шахедами".
Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается.
В 21:12 в Запорожье раздавались взрывы, передавали корреспонденты Суспильного. Тревога для города и области остается.
- В ночь на 21 марта Россия массированно атаковала населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами. Шесть человек пострадали, в том числе ребенок.