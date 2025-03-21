Россияне атаковали Сумскую область авиабомбами и дроном – есть погибшие и раненые

В Краснополье из-за атаки поврежден и уничтожен ряд административных зданий и частных домов

Последствия российского удара по Краснополью (Фото: Нацполиция)

Россияне ударили несколькими авиабомбами по Краснополью и атаковали дроном мотоцикл в Сумской области – погибли три человека, ранены четыре. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, 21 марта в течение часа захватчики сбросили по меньшей мере шесть управляемых авиабомб на центр поселка Краснополье Сумского района – известно о трех погибших, еще два человека ранены.

Из-за атаки поврежден и уничтожен ряд административных зданий и частных домов.

Последствия российского удара по Краснополью (Фото: Нацполиция)

Последствия российского удара по Краснополью (Фото: Нацполиция)

Кроме того, оккупанты атаковали мотоцикл, двигавшийся в поселке Рожковичи Шосткинского района, – из-за этого ранения получили 55-летний водитель и 44-летний пассажир.

Правоохранители документируют последствия обстрела, возбуждены уголовные производства по факту совершения военных преступлений. Максимальное возможное наказание – пожизненное заключение.

Краснополье – населенный пункт, расположенный на расстоянии около 8 км от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate

Накануне, 20 марта, захватчики ударили КАБами по жилому дому в Краснополье, из-за этого погибли два человека.

Россияне регулярно атакуют Сумскую область. В частности, 18 марта в Сумах российский дрон попал в медицинское учреждение.