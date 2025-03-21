Президент Чехии покинул Одессу за 20 минут до первого взрыва – отметил цинизм России

Павел считает, что партнерам следует быть осторожными по поводу любой потенциальной договоренности о перемирии

Петр Павел (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Чехии Петр Павел покинул Одессу за 20 минут до первого взрыва во время массированной российской атаки вечером 20 марта. Об этом политик рассказал во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которую транслировало Суспильне.

"Мы выехали из Одессы поездом за 20 минут до первого взрыва. Это не было как-то обусловлено тем, когда будет атака, просто так совпало. Но какой вывод я делаю: действительно надо быть циником, чтобы декларировать желание вести переговоры о мире или перемирии и в это время наносить страшную атаку по гражданской инфраструктуре".

Он отметил, что "очень тяжело иметь дело с такой стороной", поэтому партнеры должны четко указывать на такие события, чтобы продемонстрировать, как Россия относится к переговорам о прекращении огня и какую ответственность готова взять на себя.

Также он подчеркнул: "И мы должны быть осторожны относительно любой потенциальной договоренности [о перемирии]".

Накануне украинские власти сообщали, что Павел стал свидетелем российской атаки на Одессу вечером 20 марта. Оккупанты массированно атаковали дронами-камикадзе типа Shahed областной центр и пригород: повреждены здания, есть пострадавшие, также были введены аварийные отключения света.