Президент Чехії залишив Одесу за 20 хвилин до першого вибуху – наголосив на цинізмі Росії

Петр Павел (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Чехії Петр Павел залишив Одесу за 20 хвилин до першого вибуху під час масованої російської атаки ввечері 20 березня. Про це політик розповів під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, яку транслювало Суспільне.

"Ми виїхали з Одеси поїздом за 20 хвилин до першого вибуху. Це не було якось обумовлено тим, коли буде атака, просто так збіглося. Але який висновок я роблю: справді треба бути циніком, щоб декларувати бажання вести переговори про мир чи перемир'я і в цей час завдавати страшної атаки по цивільній інфраструктурі", – розповів Павел.

Він зауважив, що "дуже важко мати справу з такою стороною", тому партнери мають чітко вказувати на такі події, щоб продемонструвати, як Росія ставиться до переговорів про припинення вогню і яку відповідальність готова на себе взяти.

Також він наголосив: "І ми маємо бути обережними щодо будь-якої потенційної домовленості [про перемир'я]".

Напередодні українська влада повідомляла, що Павел став свідком російської атаки на Одесу ввечері 20 березня. Окупанти масовано атакували дронами-камікадзе типу Shahed обласний центр та передмістя: пошкоджено будівлі, є постраждалі, також було введено аварійні відключення світла.

У березні 2024 року РФ завдала ракетного удару по Одесі під час того, як в місті з офіційним візитом перебували президент Зеленський та прем'єр Греції Міцотакіс. Через російську атаку були загиблі та поранені.

Грецький прем'єр повідомив, що Зеленський та штаб показували йому порт і те, що робиться для відновлення українського морського шляху, а також те, яку шкоду він зазнав від російських атак. За словами Міцотакіса, наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та вибухи, котрі були "дуже близько" – вони не встигли піти в захищене місце.