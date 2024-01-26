Глава МЗС Данії приїхав до України та пів ночі сидів в укритті. Показав, як це було

Фото: ЕРА / DUMITRU DORU

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен прибув з візитом до України. В Instagram дипломат повідомив, що "відпочити вночі йому не вдалося", оскільки довелося спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

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"Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі прем’єр-міністра Данії. Відпочити не дуже вдалося, тому що серед ночі була повітряна тривога і нам довелося спуститися в укриття у готелі", – написав данський міністр, додавши відео та фото того, як він спускається у бомбосховище.

Расмуссен додав, що у них було комфортне укриття, але "у багатьох українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов немає".

В якому місті зупинився міністр – невідомо. Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістичного удару в областях, де було оголошено тривогу. У Києві тривоги не було.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke)

13 грудня 2023 року уряд Данії заявив, що надасть новий пакет підтримки Україні на суму 860 млн фунтів стерлінгів – близько $1,08 млрд.

18 грудня Швеція та Данія домовилися купити Україні БМП CV90 на $191,5 млн.

13 січня 2024 року Данія виділила $21 млн на відновлення Миколаєва.

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