Глава МЗС Данії приїхав до України та пів ночі сидів в укритті. Показав, як це було
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен прибув з візитом до України. В Instagram дипломат повідомив, що "відпочити вночі йому не вдалося", оскільки довелося спускатися в укриття під час повітряної тривоги.
"Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі прем’єр-міністра Данії. Відпочити не дуже вдалося, тому що серед ночі була повітряна тривога і нам довелося спуститися в укриття у готелі", – написав данський міністр, додавши відео та фото того, як він спускається у бомбосховище.
Расмуссен додав, що у них було комфортне укриття, але "у багатьох українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов немає".
В якому місті зупинився міністр – невідомо. Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістичного удару в областях, де було оголошено тривогу. У Києві тривоги не було.
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