Данія надасть Україні пакет допомоги на $1 млрд
Уряд Данії надасть новий пакет підтримки України на суму 860 млн фунтів стерлінгів – близько $1,08 млрд. Про це заявила 13 грудня на пресконференції в Осло прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає Sky News.
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Видання наголосило, що заява прем’єрки Данії була зроблена в той момент, коли президент Володимир Зеленський зустрічається з лідерами країн Північної Європи в Осло. Норвегія вже оголосила, що надасть Україні додаткові системи ППО NASAMS, а також додаткові $800 млн на зарплати.
Прем'єрка Данії має намір завтра, 14 грудня, представити новий пакет підтримки своєму парламенту.
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