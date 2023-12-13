Данія надасть Україні пакет допомоги на $1 млрд

Деталей про нову допомогу від Данії поки немає, прем'єрка країни завтра представить пакет своєму парламенту

Уряд Данії надасть новий пакет підтримки України на суму 860 млн фунтів стерлінгів – близько $1,08 млрд. Про це заявила 13 грудня на пресконференції в Осло прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає Sky News.

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Видання наголосило, що заява прем’єрки Данії була зроблена в той момент, коли президент Володимир Зеленський зустрічається з лідерами країн Північної Європи в Осло. Норвегія вже оголосила, що надасть Україні додаткові системи ППО NASAMS, а також додаткові $800 млн на зарплати.

Прем'єрка Данії має намір завтра, 14 грудня, представити новий пакет підтримки своєму парламенту.