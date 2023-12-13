Дания предоставит Украине пакет помощи на $1 млрд
Правительство Дании предоставит новый пакет поддержки Украины на сумму 860 млн фунтов стерлингов – около $1,08 млрд. Об этом заявила 13 декабря на пресс-конференции в Осло премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Sky News.
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Издание подчеркнуло, что заявление премьера Дании было сделано в тот момент, когда президент Владимир Зеленский встречается с лидерами стран Северной Европы в Осло. Норвегия уже объявила, что предоставит Украине дополнительные системы ПВО NASAMS, а также дополнительные $800 млн на зарплаты.
Премьер Дании намерена завтра, 14 декабря, представить новый пакет поддержки своему парламенту.
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