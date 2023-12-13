Норвегія надає Україні додаткові системи ППО NASAMS

NASAMS (Фото: Flickr)

Норвегія передає Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомляє сайт уряду країни.

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"Норвегія пожертвує Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон (це близько $24,4 млн. – Ред.). Деякі [системи] відправляються з наших власних складів, щоб забезпечити швидке доставлення в Україну, а інші замовляються у виробників для доставлення пізніше. Україна надалі залежить від військової підтримки союзників і партнерів, щоб мати змогу протистояти російській агресії", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони країни Бйорна Арільда Грама, ППО є вирішальною частиною оборони України, а українська влада завжди просить про посилення підтримки ППО та надає цьому пріоритет.

Він зауважив, що це стане "великим внеском" у здатність України захищати себе.

Уряд країни вирішив передати додаткові NASAMS із власних запасів Збройних сил, оскільки Україні "вкрай необхідно розвинути ППО в короткостроковій перспективі".

Натомість, йдеться у повідомленні, Норвегія замовила виробництво восьми пускових установок і чотирьох пунктів управління вогнем на ту ж суму, що й становить пожертва.

ДОВІДКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км. Батарея ЗРК покоління II складається із 12 пускових установок (кожна несе шість ракет), восьми радарів, одного центру управління вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell. Імовірність ураження цілі однією ракетою – 85%. Максимальна швидкість цілі – 1 км/с. Взято на озброєння в Норвегії у 1994 році. Випущено три покоління ЗРК.

На початку листопада на бойове чергування в Україні заступили додаткові системи протиповітряної/протиракетної оборони NASAMS.

Прем'єр Норвегії повідомив про посилення фінансової допомоги Україні на $800 млн для виплати зарплат.

Президент Зеленський заявив, що протягом 2023 року у російської армії не було жодної "перемоги", але Москва почала активно співпрацювати з країнами у всьому світі.

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