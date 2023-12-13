Норвегія надає Україні додаткові системи ППО NASAMS
Норвегія передає Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомляє сайт уряду країни.
"Норвегія пожертвує Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон (це близько $24,4 млн. – Ред.). Деякі [системи] відправляються з наших власних складів, щоб забезпечити швидке доставлення в Україну, а інші замовляються у виробників для доставлення пізніше. Україна надалі залежить від військової підтримки союзників і партнерів, щоб мати змогу протистояти російській агресії", – йдеться у повідомленні.
За словами міністра оборони країни Бйорна Арільда Грама, ППО є вирішальною частиною оборони України, а українська влада завжди просить про посилення підтримки ППО та надає цьому пріоритет.
Він зауважив, що це стане "великим внеском" у здатність України захищати себе.
Уряд країни вирішив передати додаткові NASAMS із власних запасів Збройних сил, оскільки Україні "вкрай необхідно розвинути ППО в короткостроковій перспективі".
Натомість, йдеться у повідомленні, Норвегія замовила виробництво восьми пускових установок і чотирьох пунктів управління вогнем на ту ж суму, що й становить пожертва.
- На початку листопада на бойове чергування в Україні заступили додаткові системи протиповітряної/протиракетної оборони NASAMS.
- Прем'єр Норвегії повідомив про посилення фінансової допомоги Україні на $800 млн для виплати зарплат.
- Президент Зеленський заявив, що протягом 2023 року у російської армії не було жодної "перемоги", але Москва почала активно співпрацювати з країнами у всьому світі.
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