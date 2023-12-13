Норвегия предоставляет Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

NASAMS (Фото: Flickr)

Норвегия передает Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщает сайт правительства страны.

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Норвегия пожертвует Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 млн норвежских крон (это около $24,4 млн. - Ред.). Некоторые [системы] отправляются из наших собственных складов, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие заказываются у производителей для доставки позже. Украина в дальнейшем зависит от военной поддержки союзников и партнеров, чтобы противостоять российской агрессии", - говорится в сообщении.

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