Норвегия предоставляет Украине дополнительные системы ПВО NASAMS
Норвегия передает Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщает сайт правительства страны.
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Норвегия пожертвует Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 млн норвежских крон (это около $24,4 млн. - Ред.). Некоторые [системы] отправляются из наших собственных складов, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие заказываются у производителей для доставки позже. Украина в дальнейшем зависит от военной поддержки союзников и партнеров, чтобы противостоять российской агрессии", - говорится в сообщении.
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