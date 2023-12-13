Зеленський: У 2023 році армія РФ була без "перемог", але Москва "здружилася" з країнами світу

Зеленський уточнив, що йдеться як про європейські країни, так і держави на багатьох інших континентах

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре заявив, що протягом 2023 року у російської армії не було жодної "перемоги", але Москва почала активно співпрацювати з країнами у всьому світі.

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"Цього року у Росії не було жодної перемоги. Вони нічого не змогли зробити, вони не змогли окупувати жодного села, я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити, але почали працювати з країнами", – сказав він.

Зеленський уточнив, що йдеться як про європейські країни, так і держави на багатьох інших континентах.

За словами президента, ця співпраця ґрунтується на тиску з боку Росії, і якщо якісь країни будь-яким чином не дозволять України вступити в ЄС, це буде означати, що "Путін наклав вето на це рішення".

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, упродовж листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не враховує втрати і має можливість підтягувати резерви.

12 грудня Зеленський заявив, що Збройні Сили України відбили у росіян терикон у тимчасово окупованій Горлівці.

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