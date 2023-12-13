Зеленский: В 2023 году армия РФ была без "побед", но Москва "сдружилась" со странами мира

Зеленский уточнил, что речь идет как о европейских странах, так и государствах на многих других континентах

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что в течение 2023 года у российской армии не было ни одной "победы", но Москва начала активно сотрудничать со странами по всему миру.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать, они не смогли оккупировать ни одной деревни, я уже не говорю о городах. Ничего они не смогли сделать, но начали работать со странами", – сказал он.

Зеленский уточнил, что речь идет как о европейских странах, так и государствах на многих других континентах.

По словам президента, это сотрудничество основывается на давлении со стороны России, и если какие-либо страны каким-либо образом не позволят Украине вступить в ЕС, это будет означать, что "Путин наложил вето на это решение".

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, за ноябрь россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не учитывает потери и имеет возможность подтягивать резервы.

12 декабря Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины отбили у россиян террикон во временно оккупированной Горловке.

Читайте также: Фицо считает Украину "неготовой" ко вступлению в ЕС, но блокировать переговоры не будет