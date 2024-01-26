Глава МИД Дании приехал в Украину и полночи сидел в укрытии. Показал, как это было

Фото: ЕРА / DUMITRU DORU

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен прибыл с визитом в Украину. В Instagram дипломат сообщил, что "отдохнуть ночью ему не удалось", поскольку пришлось спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

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"Сегодня я в четвертый раз в Украине в роли премьер-министра Дании. Отдохнуть не очень удалось, потому что ночью была воздушная тревога и нам пришлось спуститься в укрытие в гостинице", – написал датский министр, добавив видео и фото того, как он спускается в бомбоубежище.

Расмуссен добавил, что у них было комфортное укрытие, но "у многих украинцев, постоянно живущих среди воздушных тревог, таких условий нет".

В каком городе остановился министр – неизвестно. Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе баллистического удара в областях, где была объявлена тревога. В Киеве тревоги не было.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke)

13 декабря 2023 года правительство Дании заявило, что предоставит новый пакет поддержки Украине на сумму 860 млн фунтов стерлингов – около $1,08 млрд.

18 декабря Швеция и Дания договорились купить Украине БМП CV90 на $191,5 млн.

13 января 2024 года Дания выделила $21 млн на восстановление Николаева.

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