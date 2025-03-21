Росіяни атакували Сумщину авіабомбами та дроном – є загиблі та поранені

У Краснопіллі через атаку пошкоджено та знищено низку адміністративних будівель та приватних будинків

Наслідки російського удару по Краснопіллю (Фото: Нацполіція)

Росіяни вдарили декількома авіабомбами по Краснопіллю та атакували дроном мотоцикл на Сумщині – загинули троє людей, поранено чотирьох осіб. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 березня впродовж години загарбники скинули щонайменше шість керованих авіабомб на центр селища Краснопілля Сумського району – відомо про трьох загиблих, ще двоє людей поранено.

Через атаку пошкоджено та знищено низку адміністративних будівель та приватних будинків.

Наслідки російського удару по Краснопіллю (Фото: Нацполіція)

Наслідки російського удару по Краснопіллю (Фото: Нацполіція)

Окрім цього, окупанти атакували мотоцикл, що рухався селищем Рожковичі Шосткинського району, – через це поранення отримали 55-річний водій та 44-річний пасажир.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу, відкрито кримінальні провадження за фактом вчинення воєнних злочинів. Максимальне можливе покарання – довічне ув'язнення.

Краснопілля – населений пункт, що розташований на відстані близько 8 км від російсько-українського кордону:

Мапа: Deepstate

Напередодні, 20 березня, загарбники вдарили КАБами по житловому будинку у Краснопіллі, через це загинули дві людини.

Росіяни регулярно атакують Сумську область. Зокрема, 18 березня у Сумах російський дрон влучив у медичний заклад.