Російські "шахеди" атакували Запоріжжя: поранено п'ятьох людей, є загибла - відео

Унаслідок дронової атаки РФ на Запоріжжя ввечері 21 березня є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

Російські окупаційні війська ввечері 21 березня завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, у місті троє постраждалих через російську атаку "шахедами".

Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється.

О 21:12 у Запоріжжі лунали вибухи, заявив співрозмовник LIGA.net, який перебуває у місті. Тривога для міста та області залишається.

ДОПОВНЕНО о 21:57. Кількість постраждалих зросла до п'яти: троє людей у важкому стані, двоє – у середньому, повідомив Федоров. Медики надають їм допомогу.

Росіяни також б'ють по прифронтових громадах Запорізької області.

Пізніше глава ОВА додав, що з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло жінки.

У ніч проти 21 березня Росія масовано атакувала населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Шість людей постраждали, серед них дитина.