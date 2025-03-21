Росія атакує "шахедами": під Дніпром поранено підлітка, у Києві спалахнула пожежа
Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

Російські окупаційні війська ввечері 21 березня атакують Україну ударними безпілотниками. У Дніпропетровській області поранено підлітка, у Києві внаслідок падіння "шахеда" сталося займання, повідомили представники місцевої влади.

За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, ворожий дрон поцілив по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Поранено 14-річного хлопця, його у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" на дах житлового будинку в Подільському районі сталося загоряння. На місце прямують оперативні служби.

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