Росія атакує "шахедами": під Дніпром поранено підлітка, у Києві спалахнула пожежа

У Синельниківському районі Дніпропетровської області поранено 14-річного хлопця. У Києві інформації про постраждалих немає

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

Російські окупаційні війська ввечері 21 березня атакують Україну ударними безпілотниками. У Дніпропетровській області поранено підлітка, у Києві внаслідок падіння "шахеда" сталося займання, повідомили представники місцевої влади.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, ворожий дрон поцілив по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Поранено 14-річного хлопця, його у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" на дах житлового будинку в Подільському районі сталося загоряння. На місце прямують оперативні служби.

Раніше цього ж вечора росіяни обстріляли Запоріжжя: з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло жінки, ще п'ятеро людей поранені.

Вночі Росія масовано атакувала населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Шість людей постраждали, серед них дитина.