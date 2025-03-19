Сили безпілотних систем завдяки новітній розробці перехоплюють "шахеди"

Виріб для перехоплення "шахеда" коштує близько $5000. Тоді як вартість дронів-камікадзе противника складає понад $150 000

Російський "шахед" (Фото: Depositphotos)

Сили безпілотних систем повідомили, що перехоплюють російські дрони-камікадзе типу Shahed за допомогою новітнього засобу вартістю близько $5000.

"Оператори підрозділу "Darknode" 412-го полку "NEMESIS" СБС вже знищили понад 10 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу", – йдеться у повідомленні.

За словами військових, виріб коштує близько $5000. Тоді як вартість дронів-камікадзе противника складає понад $150 000.

Сили безпілотних систем додали, що впроваджують інноваційні рішення, які підвищують ефективність Сил оборони.

Ввечері 14 березня й у ніч проти 15 березня Росія вдарила по Україні 178 дронами та двома ракетами "Іскандер". Протиповітряна оборона збила 130 безпілотників, ще 38 імітаторів локаційно втрачено

Увечері 16 березня та в ніч проти 17 березня ворог скерував проти України 174 БпЛА. ППО збила 90 дронів, а 70 імітаторів локаційно втратили.

З вечора 17 березня і в ніч проти 18 березня РФ атакувала Україну майже 140 безпілотниками. Збито 63 БпЛА, 64 імітатори локаційно втрачено.

З вечора 18 березня і в ніч проти 19 березня Росія вдарила по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М", чотирма зенітними керованими ракетами С-300 і 145 дронами. Підтверджено знищення 72 "шахедів".