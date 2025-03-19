Росія вдарила "Іскандерами", С-300 та 145 дронами: є наслідки у шести областях – фото

Наслідки ударів БпЛА по лікарні у Краснопіллі (Фото: Сумська ОВА)

З вечора 18 березня і в ніч проти 19 березня Росія вдарила по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М", чотирма зенітними керованими ракетами С-300 і 145 дронами. Внаслідок цього постраждали шість областей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08:00 підтверджено знищення 72 "шахедів" та БпЛА інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Ще 65 дронів-імітаторів локаційно втрачено без наслідків на землі.

Через атаку постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

У Сумській області атаковано лікарні в обласному центрі та Краснопіллі. З медзакладу в Сумах проводилась евакуація. Державна служба з надзвичайних ситуацій і поліція Сумщини повідомили, що вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу і машини. Постраждалих немає.

Лікарня у Сумах після атаки БпЛА (Фото: Сумська ОВА)

Сумська обласна військова адміністрація написала, що з лікарні у Краснопільській громаді евакуювали 60 людей, вона зазнала руйнувань. Також пошкоджено автомобіль рятувальників. Постраждалих немає.



ДСНС доповнила, що росіяни сім разів вдарили по лікарні. Спершу будівлю атакували два безпілотники, чим спричинили пожежу. Під час її гасіння та евакуації людей до укриття ворог завдав ще п'яти ударів.





Через це було частково зруйновано укриття, де опинилися заблокованими 22 пацієнти лікарні, серед яких семеро маломобільних. Людей звільнили та перевели в безпечне місце.

Читайте також: Війна без США. Як Європі й Україні створити Стратегічні сили стримування Росії

На Полтавщині уламками дронів пошкоджено склад одного з підприємств у Миргородському районі. Горіла солома, її загасили. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки сталася пожежа в обласному центрі. Також дві пожежі зайнялись у Павлоградському районі, там пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Укрзалізниця уточнила, що росіяни били по енергосистемі залізниці. Через це є знеструмлені ділянки, але поїзди рухаються за графіком.

Під час ліквідації наслідків атаки безпілотників ворог завдав повторного удару. Для гасіння пожежі на об'єкті залучено пожежний поїзд. Постраждалих немає.

За інформацією ДСНС Київщини, у Бучанському районі через падіння уламків безпілотника постраждали двоє людей. Один з них є 60-річним чоловіком, його госпіталізували з пораненнями ніг та надають допомогу.





Поліція Київщини уточнила, що постраждалому чоловіку 54 роки. Разом з ним госпіталізували 43-річну жінку.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник написав, що постраждалий є громадянином Франції. Він отримав не тільки поранення ніг, а й передньої черевної стінки та ліктьових суглобів. Жінка отримала ситуаційно-невротичну реакцію, їй надали допомогу на місці події.

За даними Калашника, у трьох населених пунктах Бучанського району пошкоджено та частково зруйновано 18 приватних будинків, 20 квартир в таунхаусах і 19 автомобілів. Також пошкоджено два магазини, заклад харчування, сім господарських приміщень та п'ять гаражів.

Поліція повідомила, що у Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів, а руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.



Калашник пообіцяв допомогу всім власникам пошкоджених будівель. Він заявив, що роботи щодо цього із місцевою владою вже ведуться.