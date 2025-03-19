Россия ударила ракетами и 145 дронами: есть последствия в шести областях – фото

Последствия ударов БпЛА по больнице в Краснополье (Фото: Сумская ОВА)

С вечера 18 марта и в ночь на 19 марта Россия ударила по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145 дронами. В результате пострадали шесть областей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение 72 "шахедов" и БпЛА других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Еще 65 дронов-имитаторов локационно потеряно без последствий на земле.

В результате атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

В Сумской области атакованы больницы в областном центре и Краснополье. Из медучреждения в Сумах проводилась эвакуация. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и полиция Сумской области сообщили, что взрывной волной также повреждено помещение детского медицинского учреждения и машины. Пострадавших нет.

Больница в Сумах после атаки БпЛА (Фото: Сумская ОВА)

Сумская областная военная администрация написала, что из больницы в Краснопольской громаде эвакуировали 60 человек, она подверглась разрушениям. Также поврежден автомобиль спасателей. Пострадавших нет.



ГСЧС дополнила, что россияне семь раз ударили по больнице. Сначала здание атаковали два беспилотника, чем вызвали пожар. Во время его тушения и эвакуации людей в укрытие враг нанес еще пять ударов.





Из-за этого было частично разрушено укрытие, где оказались заблокированы 22 пациента больницы, среди которых семеро маломобильных. Людей освободили и перевели в безопасное место.

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В Полтавской области обломками дронов поврежден склад одного из предприятий в Миргородском районе. Горела солома, ее потушили. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области в результате атаки произошел пожар в областном центре. Также два пожара случились в Павлоградском районе, там поврежден инфраструктурный объект.

Укрзалізниця уточнила, что россияне били по энергосистеме железной дороги. Из-за этого есть обесточенные участки, но поезда идут по графику.

Во время ликвидации последствий атаки беспилотников враг нанес повторный удар. Для тушения пожара на объекте привлечен пожарный поезд. Пострадавших нет.

По информации ГСЧС Киевской области, в Бучанском районе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека. Один из них является 60-летним мужчиной, его госпитализировали с ранениями ног и оказывают помощь.





Полиция Киевской области уточнила, что пострадавшему мужчине 54 года. Вместе с ним госпитализировали 43-летнюю женщину.

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник написал, что пострадавший является гражданином Франции. Он получил не только ранение ног, но и передней брюшной стенки, а также локтевых суставов. Женщина получила ситуационную невротическую реакцию, ей оказали помощь на месте происшествия.

По данным Калашника, в трех населенных пунктах Бучанского района повреждены и частично разрушены 18 частных домов, 20 квартир в таунхаусах и 19 автомобилей. Также повреждены два магазина, заведение питания, семь хозяйственных помещений и пять гаражей.

Полиция сообщила, что в Бучанском районе повреждены 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей, а разрушениям подверглись два здания и летняя терраса одного из заведений. В Бориспольском районе поврежден частный дом.



Калашник пообещал помощь всем владельцам поврежденных зданий. Он заявил, что работы по этому поводу с местными властями уже ведутся.