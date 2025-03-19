Сергій Флеш розповів, як дронова завіса зупинила росіян на Покровському напрямку
Уперше в історії перебіг подій на Покровському напрямку відповів на питання, чи можуть дрони замінити артилерію: можуть. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів голова Центру радіотехнологій, фахівець зі зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.
"Ми створили на Покровському напрямку настільки велику щільність вогню і польоту наших дронів, що противник не може буквально висунути носа – йому моментально завдають ураження. Ідеться навіть не про техніку чи танки. Ідеться вже про людей. Коли піхотинець не має змоги перейти з точки А в точку Б, тому що якийсь FPV Мадяра знайде цього піхотинця і його вб'є", – сказав Бескрестнов.
Дронова завіса на Покровському напрямку настільки щільна, що фактично зупинила наступ росіян, наголосив він. Будь-яка машина, мотоцикл, будь-які нічні переміщення – все це, за його словами, відпрацьовується скидами, бомберами, FPV чи дронами на оптоволокні.
"Ми досягли цього, тому що стягнули туди багато ефективних підрозділів з усіх фронтів. Ми не можемо, на жаль, таке ж повторити скрізь. Але це – прецедент, що дронова війна може стримати противника від бойових дій", – додав Флеш.
- За даними Генерального штабу, на Покровському напрямку впродовж доби 18 березня українські захисники зупинили 39 ворожих штурмів у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Звірове, Удачне, Андріївка та у бік Олексіївки.
- Інформація щодо просування російських підрозділів углиб території Сумської області не відповідає дійсності, наголошують у Генштабі. За даними військових, ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони.