Сергій Флеш розповів, як дронова завіса зупинила росіян на Покровському напрямку

На Покровський напрямок стягнули багато ефективних підрозділів з усіх фронтів. Це створило важливий прецедент

FPV (Фото: Олег Петрасюк/EPA)

Уперше в історії перебіг подій на Покровському напрямку відповів на питання, чи можуть дрони замінити артилерію: можуть. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів голова Центру радіотехнологій, фахівець зі зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.

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"Ми створили на Покровському напрямку настільки велику щільність вогню і польоту наших дронів, що противник не може буквально висунути носа – йому моментально завдають ураження. Ідеться навіть не про техніку чи танки. Ідеться вже про людей. Коли піхотинець не має змоги перейти з точки А в точку Б, тому що якийсь FPV Мадяра знайде цього піхотинця і його вб'є", – сказав Бескрестнов.

Дронова завіса на Покровському напрямку настільки щільна, що фактично зупинила наступ росіян, наголосив він. Будь-яка машина, мотоцикл, будь-які нічні переміщення – все це, за його словами, відпрацьовується скидами, бомберами, FPV чи дронами на оптоволокні.

"Ми досягли цього, тому що стягнули туди багато ефективних підрозділів з усіх фронтів. Ми не можемо, на жаль, таке ж повторити скрізь. Але це – прецедент, що дронова війна може стримати противника від бойових дій", – додав Флеш.