Росія вдарила по Україні 179 дронами. В Запоріжжі є загиблі, в Києві горів будинок – фото

Повідомляється про руйнування будинків, пожежі авто та інші наслідки

Пожежа житлового будинку у Києві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну 179 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 100 з них. У кількох регіонах є наслідки ворожих ударів, повідомили в Повітряних силах України.

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Ворог запускав "шахеди" та дрони-імітатори з напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда у Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківська, Сумська та Київська області.

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи. Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житлових забудовах ввечері 21 березня зросла до 13 осіб, повідомили у ДСНС. Ще дві людини загинули.

Внаслідок атаки сталися пожежі господарчої споруди, двох дачних будинків, будівлі садочку та квартири у багатоповерховому будинку. Також зруйновано будинки, вибуховою хвилею пошкоджені житлові забудови, громадські будівлі та автомобілі. Один будинок зруйнований повністю, ще два – частково.

"Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки до карети швидкої 17-річну дівчинку для проведення реанімаційних дій. На жаль, вона померла від травм несумісних з життям... Пізніше з-під завалів деблокували тіло людини без ознак життя", – повідомили рятувальники.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога тривала в регіоні протягом трьох з половиною годин. На підступах до столиці було зафіксовано 52 ворожі БпЛА. Силам ППО вдалося знищити 36 з них, а решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Внаслідок падіння уламків збитого дрона сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі. Пожежу ліквідовано, ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про наслідки ворожої атаки на регіон.

У Чугуївському районі в селі Кирилівка внаслідок влучення "шахеда" пошкоджено складську будівлю агрофірми. У Куп'янському районі в селі Верхнезорянське горіли конструктивні елементи даху складської будівлі на площі 40 кв.м.

У Сумській області за ніч та ранок зафіксовано 32 обстріли з різних видів озброєння, повідомили в ОВА.