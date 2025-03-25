Російські дрони атакували Полтавщину, постраждали двоє людей – фото
У ніч проти 25 березня ворожі безпілотники атакували Полтавську область. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Силами протиповітряної оборони атака була відбита. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідовано силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Двоє працівників підприємства отримали поранення. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.
- У ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну 179 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 100 з них. У декількох областях є наслідки ворожих ударів.
- У Запоріжжі росіяни вбили родину: доньку, батька й матір. Постраждали 16 людей.
- На Донеччині щонайменше три людини загинули й четверо отримали поранення через російські обстріли.
- У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого загинули троє людей, серед них – дитина.
- У ніч проти 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різного типу. Протиповітряна оборона збила 57 БпЛА, в декількох регіонах падіння уламків спричинило наслідки.