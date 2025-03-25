Російські дрони атакували Полтавщину, постраждали двоє людей – фото

Наслідки падіння уламків безпілотника на Полтавщині (Фото: Володимир Когут)

У ніч проти 25 березня ворожі безпілотники атакували Полтавську область. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Силами протиповітряної оборони атака була відбита. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідовано силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Двоє працівників підприємства отримали поранення. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.