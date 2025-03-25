Російські дрони атакували Полтавщину, постраждали двоє людей – фото
Наслідки падіння уламків безпілотника на Полтавщині (Фото: Володимир Когут)

У ніч проти 25 березня ворожі безпілотники атакували Полтавську область. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Силами протиповітряної оборони атака була відбита. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідовано силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Двоє працівників підприємства отримали поранення. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.

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