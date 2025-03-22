У Запоріжжі померла постраждала від російської атаки 21 березня
У Запоріжжі померла жінка, яка отримала надважкі поранення через нічну атаку росіян. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Він зазначив, що медики понад 10 годин боролися за життя постраждалої, однак врятувати її не вдалося. Також відомо про двох загиблих – 17-річну дівчинку та чоловіка.
"Таким чином, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей. 12 отримали поранення різного ступеня важкості", – зазначив Федоров.
У ДСНС повідомляли, що загибла перебувала у вкрай важкому стані. Ще шестеро постраждалих отримали травми середньої важкості. Станом на ранок 22 березня пошуково-рятувальні роботи завершилися.
- Ввечері 21 березня ворожі "шахеди" атакували Запоріжжя. Повідомлялося про вісьмох поранених та двох загиблих. Унаслідок ударів виникли пожежі, зруйновано житлові будинки, пошкоджено громадські споруди та транспорт.
- Також повідомлялося, що внаслідок атаки РФ під Дніпром поранено підлітка, а в Києві спалахнула пожежа.