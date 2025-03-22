У Запоріжжі померла постраждала від російської атаки 21 березня

Наразі відомо про 12 постраждалих, шестеро з них у стані середньої тяжкості

Атака по Запоріжжю (Фото: ДСНС)

У Запоріжжі померла жінка, яка отримала надважкі поранення через нічну атаку росіян. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що медики понад 10 годин боролися за життя постраждалої, однак врятувати її не вдалося. Також відомо про двох загиблих – 17-річну дівчинку та чоловіка.

"Таким чином, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей. 12 отримали поранення різного ступеня важкості", – зазначив Федоров.

У ДСНС повідомляли, що загибла перебувала у вкрай важкому стані. Ще шестеро постраждалих отримали травми середньої важкості. Станом на ранок 22 березня пошуково-рятувальні роботи завершилися.