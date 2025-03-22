В Запорожье умерла пострадавшая от российской атаки 21 марта

Пока известно о 12 пострадавших, шестеро из них в состоянии средней тяжести

Атака по Запорожью (Фото: ГСЧС)

В Запорожье умерла женщина, получившая сверхтяжелые ранения во время ночной атаки россиян. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Он отметил, что медики более 10 часов боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось. Также известно о двух погибших – 17-летней девочке и мужчине.

"Таким образом, вражеская атака на Запорожье унесла жизни трех человек. 12 получили ранения разной степени тяжести", – отметил Федоров.

В ГСЧС сообщали, что погибшая находилась в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть пострадавших получили травмы средней тяжести. По состоянию на утро 22 марта поисково-спасательные работы завершились.