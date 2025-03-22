В Запорожье умерла пострадавшая от российской атаки 21 марта
В Запорожье умерла женщина, получившая сверхтяжелые ранения во время ночной атаки россиян. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Он отметил, что медики более 10 часов боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось. Также известно о двух погибших – 17-летней девочке и мужчине.
"Таким образом, вражеская атака на Запорожье унесла жизни трех человек. 12 получили ранения разной степени тяжести", – отметил Федоров.
В ГСЧС сообщали, что погибшая находилась в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть пострадавших получили травмы средней тяжести. По состоянию на утро 22 марта поисково-спасательные работы завершились.
- Вечером 21 марта вражеские "шахеды" атаковали Запорожье. Сообщалось о восьми раненых и двух погибших. В результате ударов возникли пожары, разрушены жилые дома, повреждены общественные сооружения и транспорт.
- Также сообщалось, что в результате атаки РФ под Днепром ранен подросток, а в Киеве вспыхнул пожар.