Россия атаковала почти сотней дронов пять областей Украины. Есть попадание
В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами разного типа. Противовоздушная оборона сбила 57 БпЛА, в нескольких регионах есть последствия вражеской атаки, сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Оккупанты атаковали "шахедами" и беспилотниками-имитаторами по направлениям российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 08:00 подтверждены убытки 57 ударных БпЛА на юге, севере, западе и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены без негативных последствий.
Как сообщили в Воздушных силах, дроны атаковали Киевскую, Харьковскую, Сумскую, Кировоградскую и Запорожье.
По данным главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николая Калашника, в Фастовском районе в результате атаки обломками травмирован 37-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован.
Из-за падения обломков в районе повреждены два частных дома, возник пожар на территории торгового предприятия. К утру возгорание было ликвидировано.
В Харьковской области пострадали четыре человека, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. В селе Большая Бабка Чугуевского района "шахед" попал в частный дом. 25-летняя беременная и 25-летний мужчина получили травмы и были госпитализированы. 77-летняя женщина, получившая острую реакцию на стресс, от госпитализации отказалась. Всего в результате атаки были повреждены два частных дома.
Кроме того, из-за падения БПЛА пострадал 55-летний мужчина в селе Русская Лозовая Дергачевского района. С взрывным ранением он был госпитализирован в больницу.
Также "шахеды" били по территории элеватора в селе Большой Бурлук Великобурлукского района. Предварительно произошло три попадания, вспыхнуло складское здание. Предварительно в результате этой атаки пострадавших нет.
Сумская областная военная администрация сообщила, что в небе над регионом подразделениями ПВО области уничтожены 4 "шахеда". Пострадавших в результате атаки в области нет.
Также, по данным главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, нет травмированных в Кировоградской области.
Запорожье и район атаковали 5 "шахедов", сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Ранения получила одна женщина.
Взрывной волной и обломками повреждены четыре многоэтажки, восемь частных домов, нежилые постройки.
Также, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в городе обломками дрона была повреждена газовая труба и произошло возгорание гаража. Кроме того, обломки повредили хозяйственное сооружение и сеновал в Запорожском районе.
- В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 179 дронами разных типов . Силам противовоздушной обороны удалось сбить 100 из них. В нескольких областях есть последствия вражеских ударов.
- В Запорожье россияне убили семью: дочь, отца и мать. Пострадали 16 человек.
- В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов.
- В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего погибли три человека, среди них – ребенок.