Россия атаковала почти сотней дронов пять областей Украины. Есть попадание

По передним данным, пострадали шесть человек, погибших нет

Пожар в результате падения обломков в Запорожье (Фото: ГСЧС)

В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами разного типа. Противовоздушная оборона сбила 57 БпЛА, в нескольких регионах есть последствия вражеской атаки, сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Оккупанты атаковали "шахедами" и беспилотниками-имитаторами по направлениям российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:00 подтверждены убытки 57 ударных БпЛА на юге, севере, западе и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены без негативных последствий.

Как сообщили в Воздушных силах, дроны атаковали Киевскую, Харьковскую, Сумскую, Кировоградскую и Запорожье.

По данным главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николая Калашника, в Фастовском районе в результате атаки обломками травмирован 37-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован.

Из-за падения обломков в районе повреждены два частных дома, возник пожар на территории торгового предприятия. К утру возгорание было ликвидировано.

В Харьковской области пострадали четыре человека, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. В селе Большая Бабка Чугуевского района "шахед" попал в частный дом. 25-летняя беременная и 25-летний мужчина получили травмы и были госпитализированы. 77-летняя женщина, получившая острую реакцию на стресс, от госпитализации отказалась. Всего в результате атаки были повреждены два частных дома.

Кроме того, из-за падения БПЛА пострадал 55-летний мужчина в селе Русская Лозовая Дергачевского района. С взрывным ранением он был госпитализирован в больницу.

Также "шахеды" били по территории элеватора в селе Большой Бурлук Великобурлукского района. Предварительно произошло три попадания, вспыхнуло складское здание. Предварительно в результате этой атаки пострадавших нет.

Сумская областная военная администрация сообщила, что в небе над регионом подразделениями ПВО области уничтожены 4 "шахеда". Пострадавших в результате атаки в области нет.

Также, по данным главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, нет травмированных в Кировоградской области.

Запорожье и район атаковали 5 "шахедов", сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Ранения получила одна женщина.

Взрывной волной и обломками повреждены четыре многоэтажки, восемь частных домов, нежилые постройки.

Также, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в городе обломками дрона была повреждена газовая труба и произошло возгорание гаража. Кроме того, обломки повредили хозяйственное сооружение и сеновал в Запорожском районе.