В Изюме в предприятие попали 14 беспилотников за час – фото, видео

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет

Ликвидация последствий попадания дрона в Изюме (Фото: ГСЧС)

Вечером 24 марта в течение часа 14 российских беспилотников попали по гражданскому предприятию, повлекши за собой разрушения зданий и масштабный пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, площадь пожара составила 8400 кв. м.

В результате атаки повреждены два гражданских нежилых здания, мастерская, два легковых, два грузовых автомобиля и грузовой полуприцеп. Также повреждены железнодорожные контактные линии.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС