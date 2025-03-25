В Изюме в предприятие попали 14 беспилотников за час – фото, видео
Вечером 24 марта в течение часа 14 российских беспилотников попали по гражданскому предприятию, повлекши за собой разрушения зданий и масштабный пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, площадь пожара составила 8400 кв. м.
В результате атаки повреждены два гражданских нежилых здания, мастерская, два легковых, два грузовых автомобиля и грузовой полуприцеп. Также повреждены железнодорожные контактные линии.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
- В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего погибли три человека, среди них – ребенок.
- В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами разного типа. Противовоздушная оборона сбила 57 БпЛА, в нескольких регионах падение обломков повлекло за собой последствия.
- В ночь на 25 марта вражеские беспилотники атаковали Полтавскую область. В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Двое работников предприятия получили ранения.