Для огневого поражения "шахедов" мы испытываем роботизированные турели – Флэш

Первая задача состоит в том, чтобы сделать автоматизированную поворотную систему, которая будет работать быстро и точно, говорит Сергей Бескрестнов

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Для сбивания российских ударных беспилотников типа Shahed в Украине испытывают роботизированные турели, которые могут быстро отрабатывать по целям. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Центра радиотехнологий, специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов.

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"Для огневого поражения "шахедов" мы испытываем роботизированные турели, которые могут быстро отрабатывать по целям", – сказал он.

По словам специалиста, первая задача состоит в том, чтобы сделать автоматизированную поворотную систему, которая будет работать очень быстро и точно с незначительной погрешностью в десятые градусов.

Флэш отметил, что вторая задача – это "автоматизация стрельбы, обнаружение целей и управление для поражения цели".

"Речь идет об автоматической турели, на которую ставится комплекс с машинным зрением, с элементами искусственного интеллекта, который сможет захватить тот самый "шахед" в тепловизор и управлять турелью для уничтожения "шахедов"", — рассказал Бескрестнов.

Он уточнил, что уже есть первые разработки систем, стреляющих по FPV-дронам. Флэш подчеркнул, что их легче сбивать, если к процессу подсоединить машинное зрение.

"Пока это – только разработки. Если бы они уже были запущены в серии, у нас "шахеды" на низких высотах уже не летали бы", — подчеркнул он.