Для огневого поражения "шахедов" мы испытываем роботизированные турели – Флэш
Для сбивания российских ударных беспилотников типа Shahed в Украине испытывают роботизированные турели, которые могут быстро отрабатывать по целям. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Центра радиотехнологий, специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов.
"Для огневого поражения "шахедов" мы испытываем роботизированные турели, которые могут быстро отрабатывать по целям", – сказал он.
По словам специалиста, первая задача состоит в том, чтобы сделать автоматизированную поворотную систему, которая будет работать очень быстро и точно с незначительной погрешностью в десятые градусов.
Флэш отметил, что вторая задача – это "автоматизация стрельбы, обнаружение целей и управление для поражения цели".
"Речь идет об автоматической турели, на которую ставится комплекс с машинным зрением, с элементами искусственного интеллекта, который сможет захватить тот самый "шахед" в тепловизор и управлять турелью для уничтожения "шахедов"", — рассказал Бескрестнов.
Он уточнил, что уже есть первые разработки систем, стреляющих по FPV-дронам. Флэш подчеркнул, что их легче сбивать, если к процессу подсоединить машинное зрение.
"Пока это – только разработки. Если бы они уже были запущены в серии, у нас "шахеды" на низких высотах уже не летали бы", — подчеркнул он.
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