Для вогневого ураження "шахедів" ми випробовуємо роботизовані турелі – Флеш
Для збиття російських ударних безпілотників типу Shahed в Україні випробовують роботизовані турелі, які можуть швидко відпрацьовувати по цілях. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив голова Центру радіотехнологій, фахівець зі зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.
"Для вогневого ураження "шахедів" ми випробовуємо роботизовані турелі, які можуть швидко відпрацьовувати по цілях", – сказав він.
За словами фахівця, перше завдання полягає в тому, щоб зробити автоматизовану поворотну систему, яка працюватиме дуже швидко і точно, з незначною похибкою у десяті градусів.
Флеш зазначив, що друге завдання – це "автоматизація стрільби, виявлення цілей і управління для ураження цілі".
"Йдеться про автоматичну турель, на яку ставиться комплекс із машинним зором, з елементами штучного інтелекту, який зможе захопити той самий "шахед" у тепловізор і керувати туреллю для знищення "шахедів"", – розповів Бескрестнов.
Він уточнив, що вже є перші розробки систем, які стріляють по FPV-дронах. Флеш наголосив, що їх легше збивати, якщо до процесу під'єднати машинний зір.
"Поки що це – лише розробки. Якби вони вже були запущені у серії, у нас "шахеди" на низьких висотах вже б не літали", – наголосив він.
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