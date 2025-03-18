Для вогневого ураження "шахедів" ми випробовуємо роботизовані турелі – Флеш

Перше завдання полягає в тому, щоб зробити автоматизовану поворотну систему, яка працюватиме швидко і точно, каже Сергій Бескрестнов

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Для збиття російських ударних безпілотників типу Shahed в Україні випробовують роботизовані турелі, які можуть швидко відпрацьовувати по цілях. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив голова Центру радіотехнологій, фахівець зі зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Для вогневого ураження "шахедів" ми випробовуємо роботизовані турелі, які можуть швидко відпрацьовувати по цілях", – сказав він.

За словами фахівця, перше завдання полягає в тому, щоб зробити автоматизовану поворотну систему, яка працюватиме дуже швидко і точно, з незначною похибкою у десяті градусів.

Флеш зазначив, що друге завдання – це "автоматизація стрільби, виявлення цілей і управління для ураження цілі".

"Йдеться про автоматичну турель, на яку ставиться комплекс із машинним зором, з елементами штучного інтелекту, який зможе захопити той самий "шахед" у тепловізор і керувати туреллю для знищення "шахедів"", – розповів Бескрестнов.

Він уточнив, що вже є перші розробки систем, які стріляють по FPV-дронах. Флеш наголосив, що їх легше збивати, якщо до процесу під'єднати машинний зір.

"Поки що це – лише розробки. Якби вони вже були запущені у серії, у нас "шахеди" на низьких висотах вже б не літали", – наголосив він.