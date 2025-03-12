Зеленський: У світі величезний інтерес до українських розробок, зокрема дронів

Президент заявив, що після війни виробництво безпілотників буде економічною перевагою України у відносинах з іншими країнами

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Виробництво українських дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, після війни це буде економічною перевагою України у відносинах з іншими країнами. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, потрібна для гарантування безпеки України довгостроково. Крім того, "це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни".

"Вже зараз – величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв <...> Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами. Але після війни", – заявив Зеленський.

Зараз же, за його словами, Україна має значно збільшувати ефективність застосування власної зброї, і "все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть".

Раніше американська газета The Wall Street Journal писала, що США зацікавлені у співпраці з українськими виробниками, продукція яких уже перевірена у реальних бойових умовах.