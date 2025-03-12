Зеленский: В мире огромный интерес к украинским разработкам, в частности к дронам
Производство украинских дронов – это одна из ключевых частей системы сдерживания России, после войны это будет экономическим преимуществом Украины в отношениях с другими странами. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, украинское производство дронов и постоянная модернизация дронов – это одна из ключевых частей системы сдерживания России, которая необходима для обеспечения безопасности Украины долгосрочно. Кроме того, "это будет наше международное преимущество – то, как мы сможем экспортировать безопасность после войны".
"Уже сейчас – огромный интерес наших друзей в мире к украинским разработкам, к нашим возможностям, нашим технологическим производствам <...> Конечно, это будет нашим, в частности, экономическим преимуществом в отношениях с другими партнерами. Но после войны", – заявил Зеленский.
Сейчас же, по его словам, Украина должна значительно увеличивать эффективность применения собственного оружия, и "все, что будет достигнуто для украинской безопасности сейчас, будет работать на Украине в течение лет и десятилетий".
Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что США заинтересованы в сотрудничестве с украинскими производителями, продукция которых уже проверена в реальных боевых условиях.
- В 2024 году частные изготовители оборонно-промышленного комплекса Украины работали на 37% мощностей. Из-за отсутствия госзаказов они не выпустили 1,7 млн дронов и РЭБ.
- Немецкий производитель разведывательных беспилотников Quantum Systems в этом году планирует удвоить производство в Украине.
- Финская компания Insta совместно с неназванным украинским партнером разработала новый беспилотник Steel Eagle ER (extended range).