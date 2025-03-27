В Днепре после атаки беспилотников повреждены десятки зданий и автомобилей – фото

Последствия атаки беспилотников (Фото: ГСЧС)

В Днепре в результате вражеской атаки ударными беспилотниками вечером 26 марта повреждены десятки зданий и автомобилей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Повреждения получили предприятия, образовательные и культурные учреждения, более 10 многоэтажек. Также были уничтожены несколько легковых автомобилей, более 60 легковых авто и два грузовика были повреждены.

В результате российской атаки в городе возникло несколько пожаров, которые были ликвидированы до утра 27 марта.

Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Они получили помощь на месте.

Также вечером 26 марта РФ ударила беспилотниками и артиллерией по Никопольскому району. От ударов пострадали Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, инфраструктура, АЗС, авто.

Пострадала 30-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Противовоздушная оборона уничтожила в области 6 БПЛА.

Днепр (Фото: Сергей Лысак)

Днепр (Фото: Сергей Лысак)

Днепр (Фото: Сергей Лысак)

Днепр (Фото: Сергей Лысак)

Днепр (Фото: Сергей Лысак)

Днепр (Фото: Сергей Лысак)

Днепр (Фото: ГСЧС)

Днепр (Фото: ГСЧС)

Днепр (Фото: ГСЧС)

Никопольский район (Фото: Сергей Лысак)

Никопольский район (Фото: Сергей Лысак)