Россия атакует Днепр "шахедами": горят автомобили и объекты инфраструктуры
Вечером 26 марта оккупанты атакуют Днепр ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники", – написал Лысак.
По его словам, в результате атаки произошел пожар. Глава ОВА пообещал предоставить подробную информацию впоследствии.
Он добавил, что угроза применения "шахедов" сохраняется.
Впоследствии Лысак уточнил, что из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры. Все службы работают.
Также вечером 26 марта Россия атакует ударными БпЛА Харьков и область. Только в областном центре пострадали по меньшей мере восемь человек.
- Вечером 25 марта россияне атаковали Кривой Рог. В городе было слышно около 15 взрывов.
- В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 дронами разных типов. Известно о последствиях в четырех областях.