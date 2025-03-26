Россия атакует Днепр "шахедами": горят автомобили и объекты инфраструктуры

В результате атаки произошел пожар, относительно пострадавших информации пока нет

Охота на "шахеды" (Фото: Telegram-канал Алексея Кулебы)

Вечером 26 марта оккупанты атакуют Днепр ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники", – написал Лысак.

По его словам, в результате атаки произошел пожар. Глава ОВА пообещал предоставить подробную информацию впоследствии.

Он добавил, что угроза применения "шахедов" сохраняется.

Впоследствии Лысак уточнил, что из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры. Все службы работают.

Также вечером 26 марта Россия атакует ударными БпЛА Харьков и область. Только в областном центре пострадали по меньшей мере восемь человек.