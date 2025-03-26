Росія атакує Дніпро "шахедами": горять автівки та об’єкти інфраструктури

Полювання на "шахеди" (Фото: Telegram-канал Олексія Кулеби)

Увечері 26 березня окупанти атакують Дніпро ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Гучно у Дніпрі. Ворог спрямував на місто безпілотники", – написав Лисак.

За його словами, внаслідок атаки сталася пожежа. Голова ОВА пообіцяв надати детальну інформацію згодом.

Він додав, що загроза застосування "шахедів" зберігається.

Згодом Лисак уточнив, що через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють.

Також увечері 26 березня Росія атакує ударними БпЛА Харків та область. Лише в обласному центрі постраждали щонайменше вісім людей.