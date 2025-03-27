Росіяни вночі атакували балістикою та 86 БпЛА: є наслідки у чотирьох областях

Наслідки удару по Харкову (Фото: Харківська обласна прокуратура)

У ніч проти 27 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою та майже дев’ятьма десятками безпілотників різних типів, відомо про наслідки на землі у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

З 20:00 26 березня окупанти випустили по Україну балістичну ракету "Іскандер-М" із Воронезької області та 86 безпілотників із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У результаті атаки є наслідки у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Сумській областях. У Харкові через дронові удари росіян постраждали 11 людей. У Дніпрі відомо про трьох травмованих, пошкоджено десятки будівель та автомобілі.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що окупанти атакували ударними БпЛА дві громади. Про постраждалих інформації немає.