Росіяни вночі атакували балістикою та 86 БпЛА: є наслідки у чотирьох областях
У ніч проти 27 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою та майже дев’ятьма десятками безпілотників різних типів, відомо про наслідки на землі у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
З 20:00 26 березня окупанти випустили по Україну балістичну ракету "Іскандер-М" із Воронезької області та 86 безпілотників із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
У результаті атаки є наслідки у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Сумській областях. У Харкові через дронові удари росіян постраждали 11 людей. У Дніпрі відомо про трьох травмованих, пошкоджено десятки будівель та автомобілі.
Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що окупанти атакували ударними БпЛА дві громади. Про постраждалих інформації немає.
- Увечері 25 березня росіяни атакували Кривий Ріг. У місті було чутно близько 15 вибухів.
- У ніч проти 26 березня Росія атакувала Україну 117 дронами різних типів. Відомо про наслідки у чотирьох областях.