Росіяни вночі атакували балістикою та 86 БпЛА: є наслідки у чотирьох областях
Наслідки удару по Харкову (Фото: Харківська обласна прокуратура)

У ніч проти 27 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою та майже дев’ятьма десятками безпілотників різних типів, відомо про наслідки на землі у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

З 20:00 26 березня окупанти випустили по Україну балістичну ракету "Іскандер-М" із Воронезької області та 86 безпілотників із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У результаті атаки є наслідки у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Сумській областях. У Харкові через дронові удари росіян постраждали 11 людей. У Дніпрі відомо про трьох травмованих, пошкоджено десятки будівель та автомобілі.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що окупанти атакували ударними БпЛА дві громади. Про постраждалих інформації немає.

Читайте також
Для вогневого ураження "шахедів" ми випробовуємо роботизовані турелі – Флеш
війнапподронова атака