РФ атаковала Полтаву дронами – есть попадание в промзону, возникли проблемы со светом
Shahed (Иллюстративное фото: A. Gusev / Pacific Press)

Россияне атаковали беспилотниками Полтавскую общину, сообщил глава обладминистрации Владимир Когут.

Согласно последним данным, есть попадание в промзону в черте города.

О пострадавших не сообщалось.

По словам Когута, постепенно возобновляется энергоснабжение.

Накануне Суспільне писало, что в некоторых микрорайонах Полтавы отсутствует свет.

  • Вечером 27 марта оккупанты атаковали Запорожье и район дронами – пострадал человек, возникли пожары, есть разрушения.
  • Ранение получил 19-летний парень. В частности, возник пожар на территории объекта инфраструктуры и произошло возгорание дачных домов.
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