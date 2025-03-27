РФ атаковала Полтаву дронами – есть попадание в промзону, возникли проблемы со светом

Глава ОВА сообщил, что энергоснабжение постепенно возобновляется

Shahed (Иллюстративное фото: A. Gusev / Pacific Press)

Россияне атаковали беспилотниками Полтавскую общину, сообщил глава обладминистрации Владимир Когут.

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Согласно последним данным, есть попадание в промзону в черте города.

О пострадавших не сообщалось.

По словам Когута, постепенно возобновляется энергоснабжение.

Накануне Суспільне писало, что в некоторых микрорайонах Полтавы отсутствует свет.

Вечером 27 марта оккупанты атаковали Запорожье и район дронами – пострадал человек, возникли пожары, есть разрушения.

Ранение получил 19-летний парень. В частности, возник пожар на территории объекта инфраструктуры и произошло возгорание дачных домов.