РФ атаковала Полтаву дронами – есть попадание в промзону, возникли проблемы со светом
Россияне атаковали беспилотниками Полтавскую общину, сообщил глава обладминистрации Владимир Когут.
Согласно последним данным, есть попадание в промзону в черте города.
О пострадавших не сообщалось.
По словам Когута, постепенно возобновляется энергоснабжение.
Накануне Суспільне писало, что в некоторых микрорайонах Полтавы отсутствует свет.
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