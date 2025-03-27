Росіяни атакували Полтаву дронами – є влучання у промзону, виникли проблеми зі світлом
Росіяни атакували безпілотниками Полтавську громаду, повідомив голова обладміністрації Володимир Когут.
Згідно з останніми даними, є влучання у промзону у межах міста.
Про постраждалих не повідомлялося.
За словами Когута, поступово відновлюється енергопостачання.
Напередодні Суспільне писало, що у деяких мікрорайонах Полтави відсутнє світло.
- Ввечері 27 березня окупанти атакували Запоріжжя та район дронами – постраждала людина, виникли пожежі, є руйнування.
- Поранення отримав 19-річний хлопець. Зокрема, зайнялася пожежа на території об'єкта інфраструктури та сталося загоряння дачних будинків.