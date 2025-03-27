Росіяни атакували Полтаву дронами – є влучання у промзону, виникли проблеми зі світлом
Shahed (Ілюстративне фото: A. Gusev / Pacific Press)

Росіяни атакували безпілотниками Полтавську громаду, повідомив голова обладміністрації Володимир Когут.

Згідно з останніми даними, є влучання у промзону у межах міста.

Про постраждалих не повідомлялося.

За словами Когута, поступово відновлюється енергопостачання.

Напередодні Суспільне писало, що у деяких мікрорайонах Полтави відсутнє світло.

  • Ввечері 27 березня окупанти атакували Запоріжжя та район дронами – постраждала людина, виникли пожежі, є руйнування.
  • Поранення отримав 19-річний хлопець. Зокрема, зайнялася пожежа на території об'єкта інфраструктури та сталося загоряння дачних будинків.
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