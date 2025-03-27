Росіяни атакували дронами Запорізьку область – є поранений, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

Зруйновано будинок у селищі Кушугум та дачний будинок в обласному центрі

Shahed (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Росіяни атакували Запоріжжя та район дронами – постраждала людина, виникли пожежі, є руйнування. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

Про загрозу ударних безпілотників повідомили близько шостої вечора.

Спочатку стало відомо про пожежу на території об'єкта інфраструктури та загоряння дачних будинків.

Згодом Федоров написав, що триває ліквідація пожеж, які виникли унаслідок атаки. Будинок у селищі Кушугум та дачний будинок у Запоріжжі були зруйновані вибуховою хвилею та уламками, сталися загоряння.

Наразі відомо про одного постраждалого – поранення отримав 19-річний хлопець. Йому надана вся необхідна допомога, медики оцінюють стан постраждалого як стабільний, зауважив голова ОВА.

Посадовець опублікував наслідки атаки БпЛА на одну з громад Запорізького району:

Фото: Telegram Іван Федоров

Фото: Telegram Іван Федоров