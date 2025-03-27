РФ атаковала Запорожскую область – есть раненый, возник пожар на объекте инфраструктуры
Россияне атаковали Запорожье и район дронами – пострадал человек, возникли пожары, есть разрушения. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
Об угрозе ударных беспилотников сообщили около шести вечера.
Сначала стало известно о пожаре на территории объекта инфраструктуры и возгорании дачных домов.
Впоследствии Федоров написал, что идет ликвидация пожаров, возникших в результате атаки. Дом в поселке Кушугум и дачный дом в Запорожье были разрушены взрывной волной и обломками, произошло возгорание.
Пока известно об одном пострадавшем – ранение получил 19-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь, медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное, заметил глава ОВА.
Чиновник опубликовал последствия атаки БпЛА на одну из общин Запорожского района:
- В ночь на 24 марта Россия атаковала беспилотниками Киевскую область и Запорожье – пострадали люди, были разрушения и пожары.
- В ночь на 27 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой и почти девятью десятками беспилотников разных типов, известно о последствиях на земле в четырех областях.