РФ атаковала Запорожскую область – есть раненый, возник пожар на объекте инфраструктуры

Разрушен дом в поселке Кушугум и дачный дом в областном центре

Shahed (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Россияне атаковали Запорожье и район дронами – пострадал человек, возникли пожары, есть разрушения. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

Об угрозе ударных беспилотников сообщили около шести вечера.

Сначала стало известно о пожаре на территории объекта инфраструктуры и возгорании дачных домов.

Впоследствии Федоров написал, что идет ликвидация пожаров, возникших в результате атаки. Дом в поселке Кушугум и дачный дом в Запорожье были разрушены взрывной волной и обломками, произошло возгорание.

Пока известно об одном пострадавшем – ранение получил 19-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь, медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное, заметил глава ОВА.

Чиновник опубликовал последствия атаки БпЛА на одну из общин Запорожского района:

Фото: Telegram Иван Федоров

Фото: Telegram Иван Федоров