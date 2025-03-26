Трамп о перемирии в Украине: Россия тянет время, но хочет положить конец войне

По словам американского лидера, он сам прибегал к подобной стратегии во время заключений сделок в прошлом

Дональд Трамп (Фото:EPA/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путинп, вероятно, пытается отсрочить полное перемирие с Украиной. Об этом он сказал 25 марта в комментарии Newsmax.

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Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что считает, что Россия действительно хочет достичь мира. И президент Владимир Зеленский, по его мнению, хочет, чтобы полномасштабная война" закончилось в этот момент".

"Россия хочет положить конец этому. Но, возможно, они просто тянут время", – сказал Трамп.

Он признал, что сам неоднократно прибегал к этой стратегии "на протяжении многих лет" в прошлых сделках, чтобы выиграть время.

"Знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы остаться в игре, но, может быть, я не хочу этого делать, я не уверен", – сказал американский президент.

Он также заявил, что обе стороны теряют в среднем по 2500 солдат каждую неделю.

"Они не американцы, но для меня это не имеет значения, с этой точки зрения. Я вижу фотографии полей сражений; я бы предпочел их даже не видеть. Руки, ноги и головы по всему полю. Вооружение смехотворно. Теперь это большая проблема с беспилотниками… И я просто хочу, чтобы это прекратилось", – резюмировал Трамп.