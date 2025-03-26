Трамп о перемирии в Украине: Россия тянет время, но хочет положить конец войне
Президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путинп, вероятно, пытается отсрочить полное перемирие с Украиной. Об этом он сказал 25 марта в комментарии Newsmax.
Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что считает, что Россия действительно хочет достичь мира. И президент Владимир Зеленский, по его мнению, хочет, чтобы полномасштабная война" закончилось в этот момент".
"Россия хочет положить конец этому. Но, возможно, они просто тянут время", – сказал Трамп.
Он признал, что сам неоднократно прибегал к этой стратегии "на протяжении многих лет" в прошлых сделках, чтобы выиграть время.
"Знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы остаться в игре, но, может быть, я не хочу этого делать, я не уверен", – сказал американский президент.
Он также заявил, что обе стороны теряют в среднем по 2500 солдат каждую неделю.
"Они не американцы, но для меня это не имеет значения, с этой точки зрения. Я вижу фотографии полей сражений; я бы предпочел их даже не видеть. Руки, ноги и головы по всему полю. Вооружение смехотворно. Теперь это большая проблема с беспилотниками… И я просто хочу, чтобы это прекратилось", – резюмировал Трамп.
- 25 марта в Белом доме заявили, что по итогам переговоров 23-25 марта в Саудовской Аравии США, Украина и Россия договорились прекратить атаки в Черном море.
- Министр обороны Умеров заявил, что перемещение военных кораблей России за пределы восточной части Черного моря будет трактоваться как нарушение мира, и Украина на них будет отвечать.
- Зеленский заявил, что частичное перемирие может начать действовать после публикации заявления США об итогах переговоров как с Украиной, так и с РФ.
- В России выдвинули условия для "тишины" в Черном море. Трамп заявил, что США рассматривают их.