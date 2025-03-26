Трамп про перемир'я в Україні: Росія тягне час, але хоче покласти край війні

За словами американського лідера, він сам вдавався до подібної стратегії під час укладання угод у минулому

Дональд Трамп (Фото:EPA/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін, напевно, намагається відстрочити повне перемир'я з Україною. Про це він сказав 25 березня у коментарі Newsmax.

Водночас він вкотре наголосив, що вважає, що Росія справді хоче досягти миру. І президент Володимир Зеленський, на його думку, хоче, щоб повномасштабна війна "закінчилася в цей момент".

"Росія хоче покласти край цьому. Але, можливо, вони просто тягнуть час", – сказав Трамп.

Він визнав, що сам неодноразово вдавався до цієї стратегії "протягом багатьох років" у минулих угодах, щоб виграти час.

"Знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу як би залишитися у грі, але, можливо, я не хочу цього робити, я не впевнений", – сказав американський президент.

Він також заявив, що обидві сторони втрачають у середньому по 2500 солдатів щотижня.

"Вони не американці, але для мене це не має значення, з цього погляду. Я бачу фотографії полів битв; я б волів їх навіть не бачити. Руки, ноги й голови по всьому полю. Озброєння смішне. Тепер це велика проблема з безпілотниками… І я просто хочу, щоб це припинилося", – резюмував Трамп.