Трамп про перемир'я в Україні: Росія тягне час, але хоче покласти край війні
Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін, напевно, намагається відстрочити повне перемир'я з Україною. Про це він сказав 25 березня у коментарі Newsmax.
Водночас він вкотре наголосив, що вважає, що Росія справді хоче досягти миру. І президент Володимир Зеленський, на його думку, хоче, щоб повномасштабна війна "закінчилася в цей момент".
"Росія хоче покласти край цьому. Але, можливо, вони просто тягнуть час", – сказав Трамп.
Він визнав, що сам неодноразово вдавався до цієї стратегії "протягом багатьох років" у минулих угодах, щоб виграти час.
"Знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу як би залишитися у грі, але, можливо, я не хочу цього робити, я не впевнений", – сказав американський президент.
Він також заявив, що обидві сторони втрачають у середньому по 2500 солдатів щотижня.
"Вони не американці, але для мене це не має значення, з цього погляду. Я бачу фотографії полів битв; я б волів їх навіть не бачити. Руки, ноги й голови по всьому полю. Озброєння смішне. Тепер це велика проблема з безпілотниками… І я просто хочу, щоб це припинилося", – резюмував Трамп.
- 25 березня у Білому домі заявили, що за підсумками переговорів 23-25 березня у Саудівській Аравії США, Україна та Росія домовилися припинити атаки у Чорному морі.
- Міністр оборони Умеров заявив, що переміщення військових кораблів Росії за межі східної частини Чорного моря трактуватиметься як порушення миру, і Україна на них відповідатиме.
- Зеленський заявив, що часткове перемир'я може розпочати дію після оприлюднення заяви США про підсумки переговорів як з Україною, так і з РФ.
- У Росії висунули умови для "тиші" у Чорному морі. Трамп заявив, що США розглядають їх.